Stiegl Sonnenkönig VIII. Foto: Conrad Seidl

Wenn man mit vier der bestqualifizierten Bierverkoster der Welt an einem Tisch sitzt, um die Medaillen für "Wood and Barrel Aged Strong Beer" zu vergeben, kann man schon ins Grübeln kommen: Aus dem Dutzend holzfassgereifter Biere, die es in die Endrunde des World Beer Cup geschafft haben, sticht eines besonders hervor.

Kein schwerer Barley Wine, der durch Lagerung in einem mit Bourbon oder Rum vorbelegten Fass noch zusätzlich Aromen (und einige Volumenprozent an Alkohol) zugelegt hätte – sondern ein Bier, das an den belgischen Saison-Stil angelehnt ist – viel heller als die anderen Biere auf dem Tisch.

Mit 11,3 Prozent ein eher leichter Vertreter der Klasse – und im Aroma von Süßwein (konkret: Tokajer) geprägt. In der Blindverkostung mein persönlicher Favorit. Und dann die Diskussion unter den Juroren – schnell einigt man sich über ein paar Biere, die mangels Ausgewogenheit sicher keine Medaille bekommen werden.

Irgendwann muss man dann dieses etwas leichtere Bier ansprechen. Findet es jemand zu leicht? Man kann zweifeln. Aber: Jeder einzelne Juror hat es als seinen heimlichen Favoriten eingestuft. Daher einstimmig: Gold. (Conrad Seidl, RONDO, 20.5.2022)