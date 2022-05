Pro

von Karin Bauer

Danke, nein. Hui, ich kann jetzt echt keinen Alkohol trinken. Sehr lieb, aber nicht für mich. Bier gar nicht, sorry. – Mit solchen Antworten auf Getränkeangebote kommt man in Österreich, wo es praktisch immer Alkoholisches per liebevollen Zwang gibt, nicht weit. Auch nicht mit dem Versuch, das Gschichterl mit der Dürnsteiner Weinhauerstochter auszupacken, weswegen ein Bier den Papa echt kränken würde. Vor allem Bier für Frauen.

Wer möchte da nicht ins offenbar, wie ich entdecken durfte, riesige Universum der Radler tauchen? Von Zitrone über Grapefruit, Hanf bis Mango ist alles bereit. Angeblich reich an Mineralstoffen und sogar Vitaminen, das alles mit wenig Promille – herrlich!

Das bisserl Zucker nehme ich hin, ein paar Kalorien braucht der Mensch ja. Im Winter bietet es kaum jemand an, da ist es sogar noch besonders. Jetzt ist wieder Radlersaison! Klingt gut für mich. Ganz ehrlich, bis auf den Namen. Könnt man nicht Brewed Longdrink oder so etwas sagen?