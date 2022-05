Wer schon einmal in niederländischen Städten zu Besuch war, weiß, welchen Stellenwert das Fahrrad im Alltag vieler hat. So gut wie alle Strecken werden dort mit dem Rad zurückgelegt – die Infrastruktur ist gut ausgebaut, oft haben Autos Nachrang, und mit keinem anderen Verkehrsmittel durchquert man Städte so schnell wie mit dem Rad.

Was müsste sich ändern, damit Sie in Städten gern mit dem Rad unterwegs sind? Foto: David_Sch Getty Images/iStockphoto

Aber nicht nur in den Niederlanden, auch in anderen europäischen Ländern gibt es Vorreiter in Sachen Radfreundlichkeit – beispielsweise Barcelona, Köln oder Kopenhagen. Vielerorts ist der Weg dorthin aber noch ein weiter. So wie in vielen Städten Österreichs. Kaum oder schlecht gekennzeichnete Radwege, unzureichende Sicherheitsmaßnahmen auf Straßen und wenig Bewusstsein dafür, was ausschlaggebend für ein sicheres Fahrerlebnis ist, halten viele davon ab, aufs Rad als Fortbewegungsmittel umzusteigen. Für diesen User gibt es gleich mehrere Gründe, das Rad in der Stadt nicht zu nutzen:

Auch für "Helene" ist das Radfahren in der Stadt zu stressig und unsicher:

Fahren Sie in der Stadt mit dem Rad?

In welcher Stadt leben Sie? Was spricht dafür, was dagegen? Was müsste sich ändern, damit Radfahren in städtischen Gebieten attraktiver ist? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.5.2022)