Die neue ÖWA-Datenerhebung löst die ÖWA Plus ab und ermöglicht Mediaplanung auf täglicher Basis

DER STANDARD kommt auf bei den Dachangeboten auf eine monatliche Reichweite von 46,6 Prozent, was 3.156.414 Unique Usern entspricht. Foto: Screenshot/derstandard.at

Wien – 6,28 Millionen österreichische Internetnutzer (Unique User) haben im vierten Quartal 2021 die Angebote der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) in einem durchschnittlichen Monat genutzt. Das entspricht einer Reichweite von 92,6 Prozent aller Internetnutzer in Österreich ab 14 Jahren. Wie dominant mittlerweile die mobile Nutzung ist, dokumentieren die aktuellen Zahlen. 2,77 Millionen User nutzen die Angebote über Desktop, fast doppelt so viele greifen über mobile Endgeräte zu: 5,35 Millionen Unique User.

Dachangebote

Mit 5.385.000 Unique Usern und einer Reichweite von 79,4 Prozent pro Monat liegt das ORF.at Network bei den Online-Angeboten an erster Stelle im Ranking. DER STANDARD kommt bei den Dachangeboten auf eine monatliche Reichweite von 46,6 Prozent, was 3.156.414 Unique Usern entspricht. Auf täglicher Basis erreicht DER STANDARD 608.045 Unique User.

Einzelangebote

Bei den Einzelangeboten liegt ebenfalls orf.at mit monatlich 5.056.000 Unique User und 74,6 Prozent Reichweite an erster Stelle. DER STANDARD kommt in dieser Kategorie auf 46 Prozent und monatlich 3.121.641 Unique User. Täglich sind es 602.605 Unique User.

Vermarkter

Bei den Vermarktern liegt COPE mit 5.746.000 Unique Usern pro Monat (84,8% Reichweite) vor austria.com/plus mit 4.333.000 Unique Usern (63,9% Reichweite) und Goldbach Audience mit 4.215.000 Unique Usern (62,2% Reichweite).

ÖWA Plus abgelöst, Daten nicht vergleichbar

Die aktuelle ÖWA weist Reichweiten- und Strukturdaten für 124 Online-Angebote (Einzelangebote, Dachangebote, Vermarktungsgemeinschaften) aus und liefert Tages-, Wochen- und Monatsreichweiten. Die Methode zur Ermittlung der ÖWA Reichweiten hat sich grundlegend verändert. Die ehemalige ÖWA Plus ist damit abgelöst. Die vergangenen Daten sind aufgrund der Methodenänderung mit den nun veröffentlichten Daten nicht vergleichbar, betont die ÖWA. (red, 17.5,2022)