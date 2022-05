Storyblok-Gründer Alexander Feiglstorfer und Dominik Angerer. Foto: Storyblok

Mit dem Versprechen eines einfach bedienbaren Content-Management-Systems (CMS), das sowohl für Techniker als auch Content-Redakteure geeignet ist, versucht das Linzer Start-up Storyblok seit 2017 zu überzeugen. Anfang vergangenen Jahres bescherte dies den Gründern Dominik Angerer und Alexander Feiglstorfer zuletzt ein Investment in der Höhe von 8,5 Millionen Dollar. In einer weiteren Finanzierungsrunde konnte sich das Unternehmen nun weitere 47 Millionen Dollar sichern.

Dank der zurückliegenden Investition habe Storyblok sein Team – verteilt auf 38 Länder – um das Fünffache vergrößern können, heißt es in einer Aussendung. Auch die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, der Projekte und Agenturpartner soll sich mehr als verdoppelt haben. Dank der frischen Finanzspritze wolle man nun das Wachstum in den USA und in Europa beschleunigen. Außerdem sei eine Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum geplant.

Flexible Arbeit

Von traditionellen Systemen unterscheidet sich Storyblok dadurch, dass das Front- vom Backend entkoppelt wurde. Es handelt sich also um ein sogenanntes "Headles CMS". Das ermöglicht Entwicklern und Inhaltsschaffenden eine flexiblere Arbeitsweise, da veröffentlichte Inhalte über eine API bereitgestellt werden. Dadurch müssen etwaige Änderungen nur einmal durchgeführt werden, um überall – ob am Smartphone, auf IoT-Geräten oder im Metaverse – eine Aktualisierung durchzuführen.

Eigenen Aussagen zufolge wird das Linzer CMS mittlerweile von 74.000 Entwicklern und Vermarktern in 130 Ländern genutzt. Diese sollen an insgesamt 120.000 Projekten arbeiten. Zu den Kunden zählen bekannte Firmen wie Adidas, Renault oder Marc O’Polo.

Geldgeber

Die 47 Millionen Euro investieren Mubadala Capital und HV Capital in Storyblok. Letzteres Unternehmen investierte in der Vergangenheit bereits in Start-ups wie Zalando, Delivery Hero oder Flix Mobility. Darüber hinaus beteiligten sich auch die bestehenden Investoren (3VC und firstminute) erneut an der Finanzierungsrunde. (mick, 17.5.2022)