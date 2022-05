Das Versicherungsunternehmen hatte vor Kriegsbeginn 1.400 Mitarbeitende in der Ukraine. Die Prämien des Konzerns stiegen zuletzt an, der Gewinn sank leicht

Elisabeth Stadler von der Vienna Insurance Group. Foto: Michael Gruber / EXPA / pictured

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG), die auch in der Ukraine vertreten ist, hat wegen der anhaltend ungewissen Entwicklung in dem Land und der schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen Vorsorgen von rund 75 Millionen Euro gebildet. Im weiteren Geschäftsjahr sei nicht mehr mit einer so dynamischen Entwicklung wie im ersten Quartal zu rechnen, erklärte die VIG am Dienstag. Bis März nahm die Gruppe mit 3,45 Milliarden Euro um 11,2 Prozent mehr Prämie ein.

Der Gewinn vor Steuern (EGT) sank im Jahresabstand leicht um 3,3 Prozent auf 124 Millionen Euro. Im ersten Quartal habe der Ende Februar begonnene Krieg in der Ukraine bei den Prämien noch nicht zu Buche geschlagen, so VIG-Chefin Elisabeth Stadler.

Die primäre Aufmerksamkeit gelte weiterhin den Beschäftigten der ukrainischen Gesellschaften, "die in dieser außerordentlich schwierigen Zeit eine unglaublich positive und professionelle Einstellung zeigen und in nicht umkämpften Gebieten eine weitreichen funktionierende Geschäftstätigkeit ermöglichen", sagte Stadler in einer Aussendung.

In der Ukraine hatte die VIG vor dem Krieg mit 1.400 Mitarbeitenden 100 Millionen von elf Milliarden Euro Konzernprämie eingenommen. Im Jahr machte man dort zehn Millionen Euro Gewinn, das Exposure wurde zur Bilanz im März mit 60 Millionen Euro beziffert. (APA, 17.5.2022)