Der Sommer steht vor der Tür, die Temperaturen steigen, und die Freibadsaison ist bereits eröffnet. Der ideale Zeitpunkt, um sich im kühlen Nass zu erfrischen und ein paar Längen zu schwimmen. Doch egal ob im Freibad, Teich, Pool, Meer oder See – Gewässer bergen vor allem für jene Gefahren, die nicht schwimmen können, und dazu zählen vorwiegend Kinder. Abhilfe kann geschaffen werden, indem diese schon in jungen Jahren schwimmen lernen.

In welchem Alter konnte Ihr Kind schwimmen? Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Doch in Pandemiezeiten ist das Angebot an Schwimmkursen großteils weggebrochen, und vielen Kindern fehlt es an Schwimmkompetenzen. Aus diesem Grund hat beispielsweise die Stadt Wien die Aktion "Wien schwimmt" ins Leben gerufen. Diese richtet sich an alle Kinder, die innerhalb der letzten drei Schuljahre die dritte Klasse Volksschule besucht haben und den Schulschwimmunterricht wegen der Bäderschließungen versäumt haben. Für "Alexander75" ist es wichtig, Kindern möglichst bald die Möglichkeit eines Schwimmkurses zu bieten:

"Sunrise12" sieht allerdings auch die Eltern in der Pflicht und berichtet von den eigenen Erfahrungen mit dem Kind:

