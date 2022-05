Frankreich Grenoble erlaubt Burkinis in öffentlichen Bädern

In Grenoble stimmten die Stadträte am Montag über das Tragen von Burkinis in staatlichen Schwimmbädern ab. Mit 29 Ja-Stimmen konnte der Bürgermeister von Grenoble sein Anliegen durchbringen und das Burkini-Verbot aufheben. Das knappe Ergebnis spaltet den Gemeinderat der französischen Alpenstadt