Michael Klein und Natalie Stebbing haben das "Das große Backen – die Profis" gewonnen.

Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Vier Wochen lang wurden Kuchen gebacken, meterhohe Schokoladentürme gebaut und aufwendige Zuckerkunst kreiert, beim Finale der Sat-1-Backsendung "Das große Backen – Die Profis" am Sonntag konnte sich das österreichische Team um Natalie Stebbing gegen fünf Konkurrenzteams durchsetzen. Stebbing ist Chef-Patissière im Hotel Sacher in Wien, an ihrer Seite kämpfte der Gmundner Konditormeister Michael Klein in der Profi-Ausgabe der Show um den Sieg.

100 süße Teilchen



Für das finale Schaustück mussten Stebbing und Klein zum Thema Geburtstagsparty 100 Teilchen in nur dreieinhalb Stunden kreieren, darunter Macarons mit Balsamico-Feigen-Konfitüre und Tacos mit Röstmalz-Baiser und Bergkraut-Minz-Gel. Damit konnten sie die Jury im Finale überzeugen.



"Die Show war eine einmalige Erfahrung für mich. Wir haben nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen bei den Dreharbeiten kennengelernt, sondern neue Freundinnen und Freunde, die für alle mitgefiebert und mitgelitten haben", sagt Stebbing über ihre Teilnahme beim Backwettbewerb in einer Aussendung vom Hotel Sacher. (red, 17.5.2022)