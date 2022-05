Von den abgebildeten Apps dürften die meisten wohl die "Appocalypse" überstehen – einem Drittel aller Smartphone-Apps droht aber das Ende. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Auch wenn es manchen wie gestern vorkommen mag: Sonderlich neu sind die App Stores von Apple und Google nicht mehr. Im Jahr 2008 gestartet, sind sowohl der App Store für iOS als auch der Play Store für Android mittlerweile fast 14 Jahre alt. Das bedeutet auch: Unter den Millionen Apps, die auf beiden Plattformen zu finden sind, haben sich viele Altlasten angesammelt, die schon seit längerem nicht mehr aktualisiert werden.



Aufräumarbeiten

Angesichts dessen haben die beiden Betreiber in den vergangenen Wochen unabhängig voneinander eine Art Großreinemachen für ihre Plattformen angekündigt. So hatte Google bereits Anfang April verkündet, dass veraltete Apps bei aktuellen Geräten schlicht ausgeblendet werden, also künftig im Play Store nicht mehr aufgespürt werden können.

Bald danach folgte Apple – wenn auch nicht in Form einer offiziellen Ankündigung, sondern durch Mails an zahlreiche App-Hersteller. Darin wurden die Entwickler aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen ihre Apps zu aktualisieren, andernfalls würden diese aus dem App Store vollständig entfernt.

Zwei Jahre Inaktivität

Offizielle Informationen dazu, was Apple unter "veraltet" versteht, gibt es zwar nicht, aus den Adressaten der Mails lässt sich aber der Schluss ziehen, dass es um Apps geht, die in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr aktualisiert wurden. Damit hat man einen ähnlichen Zeitraum gewählt wie Google, wo es – ungefähr – auch um Apps geht, die so lange schon keine Updates mehr erhalten haben.

Die Analysten von Pixelate haben sich nun für CNET angesehen, was das in der Praxis bedeutet – also wie viele Apps davon betroffen sind. Und die Zahlen sind wahrlich beeindruckend. Die beiden App Stores würden nach aktuellem Stand rund ein Drittel ihres Angebots verlieren.

1,5 Millionen Apps betroffen

In konkrete Zahlen gefasst sind es beim Play Store derzeit 869.000 Apps, die von den Maßnahmen betroffen wären. Bei Apples App Store würden hingegen rund 650.000 Apps gelöscht werden, rechnet Pixelate vor. Zur Relation: Derzeit beherbergt der Play Store 2,6 Millionen Apps, der App Store kommt hingegen auf 1,95 Millionen Apps.

Zusammengerechnet wären es also rund 1,5 Millionen Apps, die von den Maßnahmen betroffen wären – auch wenn es dabei wohl gewisse Überschneidungen gibt. Zudem könnte diese Zahl natürlich schrumpfen, wenn die betroffenen Entwickler jetzt zeitgerecht reagieren. Eine echte Bilanz lässt sich also wohl erst in einigen Monaten ziehen.

Unter Android ist alles etwas komplizierter

Betont sei, dass die Situation unter Android etwas komplizierter ist. Während Apple vorhat, die veralteten Apps wirklich komplett zu löschen, sollen sie bei Googles Plattform nur ausgeblendet werden. Das bedeutet, dass sie auf aktuellen Geräten über die Suche des Play Store nicht mehr auffindbar sind, und auch sonst in keinen Reihungen oder anderen Kategorien auftauchen.

Der Grund dafür: Unter Android gibt es auch viele Smartphones mit veralteten Android-Versionen, die sonst von einem bedeutenden Teil des App-Angebots ausgesperrt würden. Insofern bedient sich Google eines mehrstufigen Plans.

Ablauf

Ab 1. November 2022 sollen hier auf aktuellen Geräten alle Apps ausgeblendet werden, die nicht mindestens auf das im September 2020 veröffentlichte Android 11 abzielen. Das könnte man in etwa mit rund zwei Jahren an fehlenden Updates umschreiben, auch wenn es in der Praxis etwas komplizierter ist, da Apps nicht gleich für neue Android-Versionen aktualisiert werden müssen. Im Endeffekt könnte das auch Apps treffen, die erst seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurden.

Bei Geräten mit älteren Android-Versionen wird die Grenze hingegen mit der verwendeten Android-Version minus eins gezogen. Ein Smartphone mit Android 9 bekommt also noch Apps für Android 8 und neuer angezeigt – alles davor aber nicht mehr. Weitere Details finden sich in einem früheren Artikel zu dem Thema.

Motivation

Bleibt die Frage: Wozu das Ganze? Sowohl Apple als auch Google verweisen dabei auf Privatsphären- sowie Sicherheitsüberlegungen. Mit jedem großen Update der beiden Betriebssysteme werden auch die diesbezüglichen Regeln verschärft – veraltete Apps halten sich aber natürlich nicht daran. Insofern sind sie auch anfälliger für Angriffe sowie Datendiebstahl – und so auch eine Gefahr für das gesamte Smartphone. (Andreas Proschofsky, 17.5.2022)