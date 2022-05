Das wohl in einer Sitztasche vergessene Handy legte tausende Flugmeilen zurück, ehe es zurück zur Besitzerin fand – die Angelegenheit sorgt für scharfe Kritik an der Airline

Ein Qantas-Flug hebt vom Flughafen Sydney ab. Foto: AFP/Saeed Khan

Ein Smartphone im Flugzeug zu vergessen gehört wohl zu den unangenehmeren Dingen, die einem während des Reisens passieren können. Denn selbst, wenn man weiß, wann und wo das Handy zurückgeblieben ist, ist es nicht gar so einfach, es wieder zurückzubekommen.

Das zeigt der Fall der Ehefrau von "Rugby", einem Nutzer des "Australian Frequent Flyer"-Forums. Der Neuseeländer meldete Anfang Mai, dass seine Frau ihr iPhone in der Lounge des Flughafens Sydney vergessen habe, korrigierte sich aber kurz darauf auf Basis des Geräte-Trackings von Apple, dass das Telefon wohl im Flieger verblieben und unter oder zwischen die Sitze gerutscht war.

Sydney, Auckland, Honolulu

Zu diesem Zeitpunkt war das Handy zuerst mit seiner Besitzerin von Sydney nach Auckland und ohne sie wieder zurückgeflogen. Von der australischen Metropole aus ging es mit dem Airbus A330 (Registrierungscode VH-QPA) schließlich nach Honolulu (Hawaii) und retour, ehe wieder die Route Sydney–Auckland an der Reihe war. Wenngleich die Authentizität der Erzählung nicht zweifelsfrei überprüft werden kann, decken sich die Angaben mit der Destinationshistorie des Fliegers (via Flightaware) zur fraglichen Zeit zwischen 6. und 8. Mai.

Foto: Screenshot/Flightaware

Das iPhone befand sich während seiner unfreiwilligen Reise im Flugmodus, weswegen es nicht möglich war, es aus der Ferne klingeln zu lassen. Dass es dennoch nachverfolgbar war, liegt daran, dass Apples Trackingnetzwerk auch auf den Bluetooth-Low-Energy-Standard setzt, um die Positionen von Tablets, Smartphones oder Airtags mithilfe der Apple-Geräte anderer Nutzer zu erfassen.

Die Airline Qantas sei über drei Tage hinweg keine große Hilfe gewesen. "Rugby" hatte selbst Personal in der nahe am Gate gelegenen Lounge telefonisch informiert, als der Flieger in Sydney war, jedoch machte sich niemand die Mühe, ihm bei der Jagd nach dem Handy seiner Frau zu helfen. Kontaktaufnahmen mit anderen Stellen der Fluglinie blieben ebenso fruchtlos oder unbeantwortet.

Retter in der Not – und Kritik an Airline

Letztlich half ein anderer User des Forums aus, der am 8. Mai den gleichen Flieger von Auckland nach Sydney nahm. Er stellte das Telefon – dessen Akku zu diesem Zeitpunkt bereits leer zu werden drohte – sicher und übergab es in Australien dem Gepäckservice von Quantas. Dort holte "Rugby" es eine Woche später bei seinem nächsten Stopp an dem Flughafen ab. In Sachen Bonusmeilen hätte sich das Handy auf seinen Trips bereits Silber-Status bei Qantas verdient.

Das Happy End. Foto: Screenshot/Australian Frequent Flyer

Wäre das Handy nicht gerettet worden, hätte der nächste Flug es nach Bangkok geführt. Bei routinemäßiger Reinigung werden zwar Oberflächen gesäubert und die Sitztaschen auf Überreste geprüft, Fremdobjekte in der Engstelle unter den Sitzen zu suchen und zu entfernen fällt aber in den Aufgabenbereich des technischen Bodenpersonals.

Trotz Happy End sorgte die Angelegenheit aber auch für eine Diskussion über das Sicherheitsbewusstsein von Qantas, da die Airline drei Tage lang nichts unternommen hatte – ein verlorenes Handy in einem Flieger kann zu einem Brandrisiko werden. (gpi, 17.5.2022)