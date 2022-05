Etwa zur Halbzeit seiner Hügelwiederholungen, also "nach rund 15 Kilometern Stille", erzählte Szalay danach, sei einer seiner ehemaligen Trainings- und ÖSV-Kaderkollegen kurz dazugestoßen. "Der war mit Kind da und Buggy. Er hat das Teil sicher gute sieben oder acht Runden rauf und wieder runter geschoben." Und am Ende sei dann noch sein Bruder vorbeigekommen. "Da bin ich die letzten drei Runden dann noch einmal in sub 6 (also mit einer Pace von weniger als sechs Minuten pro Kilometer, Anm.) gelaufen."

Falls "sub 6" für Sie jetzt nach "nicht besonders schnell" klingt: Ja, für einen trainierten und ausgeruhten Läufer ist das kein besonderes Tempo – in der Ebene. Aber Szalay war ja Hügellaufen: Insgesamt legte er zwischen Neptunbrunnen und Gloriette an diesem Vormittag 36 Kilometer zurück. 1.030 Höhenmeter sagte seine alte Uhr danach. "Wobei: Wahrscheinlich waren es mehr, weil meine Uhr einfach nicht genau ist, leider."