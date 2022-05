Julische Alpen, Slowenien

Perseiden-Meteoritenschauer auf dem Mangart-Sattel

Uroš Fink: "Ich liebe die Natur und das Draußensein unter dem Sternenhimmel in der Stille. Dann fühle ich mich frei, aber gleichzeitig auch so klein." Das Spannende am Fotografieren des Nachthimmels sei, dass man nie weiß, was einen erwartet; überall am Himmel gebe es Überraschungen, meint der Fotograf. Man müsse nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. "Das Wetter war anfangs großartig, aber im Laufe der Nacht zogen hohe Wolken auf, die leider das Geschehen am Himmel verdeckten. Allerdings konnte ich ein paar Meteore einfangen, die die Nacht erhellten."