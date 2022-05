Michael Schilhan. hier bei der Präsentation des laufenden Spielplans, bleibt Intendant des Grazer Kinder- und Jugendtheaters Next Liberty. Foto: APA/KARIN ZEHETLEITNER

Graz – Der Intendant des Grazer Kinder- und Jugendtheaters Next Liberty wird auch weiterhin Michael Schilhan heißen: Der Vertrag des Leiters wird ab der Spielsaison 2023/24 auf weitere fünf Jahre verlängert, wie die Bühnen Graz am Dienstag bekannt gaben. Der steirische Regisseur und Intendant (geb. 1964 in Judenburg) ist bereits seit der Saison 2001/2002 für die Geschicke des Kinder- und Jugendtheater verantwortlich.

Schilhan habe dem Jugendtheater zu einem "unumstrittenen Platz in der steirischen Theaterlandschaft verholfen", zeigte sich Kulturlandesrat Christopher Drexler von der Entscheidung des Aufsichtsrates der Bühnen Graz erfreut. Nach eingehender Prüfung aller eingegangenen Bewerbungen wurde allein Michael Schilhan zu einer persönlichen Präsentation seiner Vorhaben und Pläne eingeladen.

Einstimmig bestätigt

"Seine hervorragende künstlerische und umsichtige wirtschaftliche Führung in den letzten Jahren und sein im Hearing präsentiertes umfangreiches und detailliertes, auf die Herausforderungen der gesellschaftspolitischen Umbrüche gerichtetes Konzept für die nächsten Jahre, haben uns überzeugt und zu einer einstimmigen Entscheidung geführt", erklärte Elisabeth Freismuth, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bühnen Graz die Entscheidung. Die Stadt Graz und das Land Steiermark haben als Eigentümer der Bühnen Graz diesen Vorschlag einstimmig bestätigt.

Schilhan ist seit Herbst 2001 Künstlerischer Leiter des Grazer Jugendtheaters, seit September 2004 auch dessen geschäftsführender Intendant. Die Vorstellungen und Vermittlungsprogramme des Next Liberty werden laut Schilhan jährlich von rund 70.000 Zuseherinnen und Zusehern besucht. "Weil die Welt sich unaufhörlich wandelt, verändert sich auch das Theater ständig. Als Intendant eines Theaterhauses ist man so etwas wie ein Seismograph für Stimmungen", betonte Schilhan in einem ersten Statement. Er freue sich darauf, das Next Liberty "mit voller Kraft und immer neuen Ideen leiten zu dürfen", so der wiedergewählte Intendant. (APA, 17.5.2022)