Der 2016 aus der Abbaubeteiligungsgesellschaft ausgeschiedene Michael Mendel erhielt 2020 einen Bonus in dieser Höhe ausbezahlt

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) muss sich nun zu der Anfrage der Grünen äußern. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Grünen wollen mit einer Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Genese eines nachträglich gewährten Bonus in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den damals bereits aus seiner Funktion ausgeschiedenen Geschäftsführer der Abbaubeteiligungsgesellschaft des Bundes (Abbag), Michael Mendel, rekonstruieren. Mendel hatte im Jahr 2016 die für die Bankenabwicklungen zuständige Abbag verlassen, über acht Monate später wurde die Bonusvereinbarung geschlossen, durch die er im Jahr 2020 1,5 Millionen Euro erhielt.

Der Bonus scheint im Einkommensbericht des Rechnungshofs auf, der im vergangenen Dezember veröffentlicht worden ist, wie auch die "ZiB 2" am Montag berichtete. Laut Rechnungshof gingen 579.000 Euro an den aktuellen Geschäftsführer Bernhard Perner, 1,5 Millionen Euro wurden als Prämie an den ehemaligen Geschäftsführer Mendel ausbezahlt. Unterzeichnet wurde diese von Perner, der Mendel nachgefolgt war.

Genehmigung des Ministers fehlte offenbar

Eine Befassung oder gar eine Genehmigung der "fürstlichen Bonuszahlung" durch den damals zuständigen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) liegt laut der Fraktionsführerin der Grünen im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, Nina Tomaselli, nicht vor und sei auch nicht in den dem U-Ausschuss übermittelten Akten zu finden.

Daher wolle man nun vom Finanzminister unter anderem Aufklärung darüber haben, durch wen die Genehmigung der Bonusvereinbarung erfolgt war und ob der Geschäftsführer berechtigt ist, mit dem vorhergehenden Geschäftsführer eine Bonusvereinbarung in Millionenhöhe zu schließen, sagte Tomaselli.

Ermächtigung kam vom Aufsichtsrat

Wie die "ZiB 2" berichtete, soll Schelling im Februar in einer Erklärung gegenüber der Abbag bestätigt haben, dass der Bonus für die Tätigkeiten im Zuge des Abbaus der ehemaligen Hypo Alpe Adria vereinbart worden ist. Bei seiner Ladung im U-Ausschuss Anfang April konnte er sich, von Tomaselli danach gefragt, an die Bonuszahlung jedoch nicht mehr erinnern.

Perner wiederum sagte gegenüber der "ZiB 2", dass die Aufsichtsratspräsidiumsmitglieder der Abbag ihn mit einem Beschluss ermächtigt hätten, die Bonuszahlung zu unterzeichnen. Das habe auch das Finanzministerium bestätigt sowie ein Gutachten die Rechtmäßigkeit des Vorgangs. (APA, 17.5.2022)