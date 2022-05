Scout Bassett holte bei den World Para Athletics Championships 2017 die Bronzemedaille.

Foto: Apple TV+

Als Kind verlor die chinesisch-amerikanische Sprinterin Scout Bassett in einem Feuer ihr rechtes Bein. Die ersten sieben Jahre ihres Lebens wuchs sie in einem Waisenheim in China auf. Mit acht Jahren kam sie in die USA und bekam dort das erste Mal die Möglichkeit, mit einer Laufprothese auf die Tartanbahn zu gehen. "Es war ein Gefühl, als würden sich alle Ketten lösen, die mich zurückgehalten haben", sagt sie, in Schwarz-Weiß gefilmt, vor der Kamera.

Bassetts Geschichte ist Teil von Greatness Code, einer Reihe an Sport-Dokumentationen, produziert von Apple TV+, die nun in die zweite Runde geht. Während in der ersten Staffel Sportler wie Tom Brady, LeBron James oder Shaun White auftraten, werden nun der Fußballer Marcus Rashford, die Skaterin Leticia Bufoni und der Alpinskistar Lindsey Vonn porträtiert.

Dabei wird aber nicht ihr ganzes Leben vorgestellt, sondern meist ein Spiel oder Event, das sie definiert.

Bassett besucht im Jahr 2016, im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung in China, das Waisenheim, in dem sie aufgewachsen ist. Danach fällt sie für ein Jahr in ein tiefes Loch, all die Erinnerungen, all die Traumata von früher holen sie wieder ein.

Trailer zur zweiten Staffel von "Greatness Code". Filmtoast

Doch bei den World Para Athletics Championships 2017 in London schafft sie es, diese Erlebnisse zu bündeln. Nach einem schrecklichen Start im Finale holt sie durch eine furiose Aufholjagd die Bronzemedaille.

Bei Fußballer Marcus Rashford, mittlerweile englischer Nationalstürmer, ist es sein Profi-Debüt für Manchester United gegen FC Midtjylland im Sechzehntelfinale der Europa League. Der Traditionsklub brauchte einen Sieg, um weiterzukommen – und Rashford half ihm in seinem ersten Spiel für die Kampfmannschaft mit zwei Toren.

"Ich habe all das gebraucht"

Mit seinen Zwölf-Minuten-Folgen geht Greatness Code dabei längst nicht so tief in die Materie, wie man das von anderen modernen Sport-Dokumentationen wie The Last Dance über Michael Jordan und die Chicago Bulls oder Drive to Survive über den Alltag einer Formel-1-Saison kennt. Es ist kurzweiliger, versucht die Gedanken der Sportlerinnen und Sportler in prägnante Zitate zu verpacken und mit mehr oder weniger stylischen Animationen zu visualisieren. Für zwischendurch ist das eine nette Abwechslung, vor allem weil herzergreifende Geschichten in den Fokus gerückt werden, die wirklich nur der Sport schreibt.

So wie die von Scout Bassett. Von den Straßen Chinas auf das Podium der Weltmeisterschaften. "Es gibt viele Leute, die mich bemitleiden. Aber ich würde niemals sagen, dass ich es anders gewollt hätte. Ich habe all das gebraucht." (Thorben Pollerhof, 18.5.2022)