Flaniert durch Paris und erlebt allerlei Seltsames: Elia Suleiman in "Vom Gießen des Zitronenbaums", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Neue Visionen Filmverleih/Sofian El Fani

19.40 REPORTAGE

Re: Giftige Jeans – Die dunkle Seite der türkischen Textilindustrie Millionen Jeans werden in der Türkei für globale Modemarken produziert. Häufig übernehmen Subunternehmen die Schmutzarbeit und lassen Textilarbeiterinnen und -arbeiter zu katastrophalen Bedingungen schuften. Ex-Textilarbeiter Bego Demir ist selbst Opfer dieser Branche und kämpft seit Jahren für die Rechte seiner Kolleginnen und Kollegen. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Vom Gießen des Zitronenbaums (It Must Be Heaven, F/QA/D/CDN/TRK 2019, Elia Suleiman) Der palästinensische, in die Jahre gekommene Regisseur Elia (Elia Suleiman) verlässt seine Heimat Nazareth, um in Paris und New York Geld für seinen nächsten Film aufzutreiben, während sich zu Hause der Nachbar ungefragt um seinen Garten samt Zitronenbaum kümmert. Suleiman erzählt als stiller Komödiant von den Seltsamkeiten einer Welt, in der der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist. Bis 21.55, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Wer soll das bezahlen? Die Inflation in Österreich ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Hanno Settele macht sich auf die Suche nach den Ursachen der Preisexplosion. Danach widmet sich um 21.05 Uhr ein ORF 1 Spezial unter dem Titel So teuer wird Österreich der Frage, was man gegen die Kostenexplosion tun kann. Bis 21.55, ORF 1

20.45 DOKUMENTATION

Long Covid – Die erschöpfte Gesellschaft Es sind rund 200 Symptome, die als Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aufgelistet werden. Ein Team von Exakt – Die Stroy hat Betroffene begleitet. Bis 21.15, MDR

21.55 DRAMA

120 BPM (120 battements par minute, F 2017, Robin Campillo) Während im Paris der frühen 1990er-Jahre Aids wütet, will die Aktivistengruppe Act Up auf die Missstände rund um die Krankheit aufmerksam machen. Mittendrin erleben der vorsichtige Nathan (Arnaud Valois) und der lebenshungrige Sean (Nahuel Pérez Biscayart) eine Liebesgeschichte – von Robin Campillo als genau beobachtetes Drama einer Selbstermächtigung inszeniert. Danach blickt die Doku Es war einmal ... 120 BPM auf die Entstehungsgeschichte des Films. Bis 0.10, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Wer ist Wolodymyr Selenskyj? Die Rolle seines Lebens Während in der Ukraine der Krieg tobt, ist Wolodymyr Selenskyj zum Gesicht des Widerstands gegen die russische Aggression geworden. Die Doku zeichnet seinen Weg von den Anfängen als Komiker bis zum Kriegspräsidenten nach. Bis 23.10, ZDF Info

22.30 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Wer liebt, tötet nicht – Gewalt gegen Frauen Die Doku analysiert, welche sozialhistorischen und psychologischen Ursachen Gewalt gegen Frauen hat. Das Weltjournal zeichnet anschließend um 23.25 Uhr mit der Doku Ex-Freund als Stalker – Chronik eines angekündigten Todes die Geschichte der jungen Britin Molly McLaren nach, die von ihrem Ex-Freund am helllichten Tag auf einem Parkplatz mit 75 Messerstichen getötet wurde. Bis 0.15, ORF 2