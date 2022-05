Foto: AP/Emily Steward Photography

Köln – Der renommierte Hörspielpreis der Kriegsblinden geht dieses Jahr an die Produktion "Die Arbeit an der Rolle" von Noam Brusilovsky und Lucia Lucas. Das Hörspiel des Südwestrundfunks von 2021 wurde in Köln ausgezeichnet, wie die Film- und Medienstiftung NRW am Dienstag mitteilte. Der Preis für Radiokunst ist in diesem Jahr erstmals mit einem Preisgeld von 5.000 Euro versehen.

Das prämierte Werk handelt vom Leben der Opernsängerin Lucia Lucas, die zugleich Mitautorin ist. Lucas wurde jahrelang als Mann wahrgenommen. Dann outete sie sich 2014 als Transgender-Frau. Die äußerliche Erscheinung veränderte sich stark, die Stimme blieb unverändert. Lucas spielt und singt nur männliche Rollen. "Das Stück bietet seinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit freundlicher Geste an, einzutauchen in die verschachtelte innere Welt eines teils aufgezwungenen Rollenspiels", urteilte die Jury.

Zwei weitere Nominierungen

Zwei weitere Stücke waren nominiert. Das dokumentarische Hörspiel "Adolf Eichmann – Ein Hörprozess" erzählt die Geschichte des Prozesses zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen aus Sicht der Radiomacher beim damaligen öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunk. "Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess" verdichtet Protokolle und Notizen des NSU-Prozesses zu einem Stück Zeitgeschichte.

Der Hörspielpreis wurde 1950 vom Bund der Kriegsblinden begründet. Inzwischen wird die Auszeichnung getragen von der Film- und Medienstiftung NRW und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. (APA, dpa, 17.5.2022)