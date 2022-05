"So souverän und klug, so selbstbewusst und voller Respekt, dass es eine helle Freude ist, sich auf diesen Film einzulassen." – kino-zeit.de

DER SCHLIMMSTE MENSCH DER WELT (VERDENS VERSTE MENNESKE) NOR/F/SWE/DNK 2021, 127 Min.

Regie: Joachim Trier

mit Renate Reinsve, Herbert Nordrum u.a.

Ab 2. Juni im Kino! Foto: © Filmladen Filmverleih

"Joachim Triers Tragikomödie befasst sich auf frische und ungekünstelte Weise mit den Unsicherheiten einer jungen Frau, die den Mut hat, sich gegen die gesellschaftlichen Erwartungen an sie zu stellen. Getragen wird der Film vom Charisma der Hauptdarstellerin Renate Reinsve." – Neue Zürcher Zeitung

Hauptdarstellerin Renate Reinsve. Foto: © Filmladen Filmverleih

"Reinsve’s performance is vivid, inventive and grounded — she entirely deserved the acting award she won in Cannes" – New York Times

"A truthful, tender masterpiece about how coming of age has no age-limit — love, for others and for ourselves, is what makes every risk and loss worthwhile. Rarely has a story like this been told as beautifully." – EMPIRE

"A phenomenal statement on life, love, and growing into yourself." – Collider

"A film so fresh and untethered to rom-com cliché it might actually reshape the idea of what movies like this can be." – Entertainment Weekly

"It is loaded with freshly observed intimate moments that make up the things of life." Deadline Hollywood Daily

"More than ever, Trier reveals how well he can keep shifting tones and emotional arcs without losing any narrative momentum." – Hollywood Reporter

Renate Reinsve und Herbert Nordrum. Foto: © Filmladen Filmverleih

