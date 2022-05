Neues Feature soll demnächst Einzug in die beliebte Chat-Software finden

Whatsapp bleibt weiterhin der erfolgreichste Messenger-Dienst und möchte diese Position auch halten. Foto: AFP or licensors

Der Messenger-Dienst überraschte in den letzten Monaten mit laufend neuen Features, etwa Emojis, die als Reaktion auf Nachrichten abgeschickt werden können, oder Chat-Gruppen, die bis zu 512 Personen fassen können. Der neueste Streich von Whatsapp soll mit einem der nächsten Updates den Nutzern zur Verfügung gestellt werden: Chat-Gruppen können bald verlassen werden, ohne dass jeder Teilnehmer darüber in Kenntnis gesetzt wird.

Leise Servus

Derzeit lässt Whatsapp alle Teilnehmer einer Gruppe via automatisch generierte Nachricht wissen, dass eine Person den Chat verlassen hat, und nennt diese Person auch beim Namen – oder zeigt zumindest die Telefonnummer an, wenn die Person nicht im eigenen Telefonbuch gespeichert ist. Wer aus diesem Grund aus Höflichkeit oft nicht das Weite gesucht hat, der wird über die Jahre sicher einige solcher Gruppen angesammelt haben. All jene, die das stört, werden bald aufatmen können.

Der Screenshot wurde in der Whatsapp-Desktop-Beta gemacht – die Android- bzw. iOS-Version wird wohl sehr ähnlich aussehen. Foto: Wabetainfo

Wie die Website "wabetainfo" via Screenshot zeigt, wird künftig wohl nur noch der Administrator informiert, wenn man sich für einen Austritt entscheidet. "Gruppe verlassen?", fragt die App in dem Bild und erklärt anschließend, dass nicht mehr jeder in der Gruppe informiert werden muss. (red, 17.5.2022)