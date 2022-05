[Interview] Wirtschafts- und Arbeitsminister Kocher: "Meine Hausmacht ist die Expertise"

[Nato] Finnlands Nato-Ambition befeuert Russlands Angst um die Halbinsel Kola

[Livebericht] Moskau und Kiew setzen Verhandlungen im Ukraine-Krieg aus

[Gastkommentar von Helmut Brandstätter] Transatlantische Kooperation: Putins Albtraum und Xis Angst

[Europa League] Eintracht gegen Rangers: Glasners Geschichte

[Blog] Wann und wo man Dr. "Froid" und "Pomfrit" schreiben darf

[Nahost] Schwieriger Neubeginn nach Eskalation im Gazastreifen

[Künstliche Intelligenz] Synthetische Daten: Ein Schatz für die Finanzbranche

[Rauswurf aus Fernzügen] ÖBB: Bitte alle aussteigen, Zug fährt ab

[TV-Tagebuch] "Schnee von gestern": Strache und Gudenus wieder vereint gegen alle anderen auf Puls 24

[Zukunft der Rollenbilder] Wirtschaftswissenschafter: "Männer verursachen enorme Kosten"

[Einserkastl] Ich mach’ mir die Welt

[Wetter] In der Mitte des Landes wechseln Sonne und Wolken einander ab, dazu sind ein paar kurze Regenschauer zu erwarten. Zum Abend hin klingen die Regenschauer aber ab. Im übrigen Österreich dominiert der Sonnenschein, nur harmlose Wolken zeigen sich am Himmel. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Am Morgen umspannen die Temperaturen 5 bis 14 Grad, am Nachmittag 18 bis 26 Grad, im Westen sind bis zu 29 Grad möglich.

[Zum Tag] 1897: Der Vampirroman Dracula des irischen Autors Bram Stoker wird in London veröffentlicht.