Mit einer Woche Corona-bedingter Verzögerung tritt mit dem heutigen Tag auch der neue Landwirtschaftsminister offiziell sein Amt an.

Ein routinierter Bundespräsident bei der Angelobung vergangenen Woche. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Der Schmeh ist längst alt, gebracht wird er trotzdem immer noch: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hätte sich seine Amtszeit anders vorgestellt – weniger stressig. Denn: Er kommt aus dem Angeloben nicht mehr heraus. Tatsächlich ist Österreich in einer recht unsteten Phase, was Minister- und Ministerinnenbesetzungen angeht, allein seit Jänner 2020 gab es da 14 Wechsel.

Auch das Satiereportal "Tagespresse" scherzt über den engen Terminkalender des Präsidenten.

Dass Van der Bellen heute erneut ausrücken muss, ist aber auch der Pandemie geschuldet. Als nach den Rücktritten von Elisabeth Köstinger und Margarete Schrambück (beide ÖVP) die Regierung umgebaut und die Nachfolger und Nachfolgerinnen angelobt wurden, war Totschnig in Quarantäne. Schon vor einer Woche war das, nun wird sie nachgeholt.

Terminstress

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Totschnig am heutigen Mittwoch um 09.00 Uhr in der Hofburg empfangen und zum Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ernennen und angeloben, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit. Damit geht sich auch die Präsentation im Nationalrat gerade noch aus. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden in der unmittelbar danach stattfindenden Parlamentssitzung Erklärungen zur Regierungsumbildung abgeben und die neuen Minister und Staatssekretäre den Abgeordneten vorstellen.

Im Nationalrat stehen dann auch diverse Beschlüsse an, etwa die Anhebung der Studienbeihilfe oder Änderungen bei der Sozialhilfe, die den Ländern etwas großzügigere Regeln ermöglichen. Budgetär muss vor allem wegen des Ukraine-Kriegs vorgesorgt werden. Für heuer wird ein Defizit von 3,1 Prozent des BIP eingetaktet statt der bei der Budgeterstellung geplanten 2,3 Prozent. Verlängert werden diverse Corona-Sonderregeln von Impfungen durch Sanitäter bis zur Basis für die Durchführung von Screening-Programmen. (elas, APA, 18.5.2022)