Die Ursachen sollen der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und ein harter Wettbewerb sein

Netflix entlässt damit etwa zwei Prozent der Angestellten. Foto: Reuters / Denis Balibouse

Der Streaming-Dienst Netflix hat die Entlassung von 150 Mitarbeitern angekündigt, die meisten davon in den USA. Dies entspricht etwa zwei Prozent der Angestellten auf dem Heimatmarkt. "Diese Veränderungen sind in erster Linie geschäftlichen Erfordernissen geschuldet und nicht den Einzelleistungen", hieß es in einer Erklärung. Dies mache den Schritt besonders schwierig. Netflix hatte zuletzt zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Rückgang der Kundenzahl hinnehmen müssen.

Der weltgrößte Streaming-Anbieter verwies zur Begründung auf den Krieg in der Ukraine, die Inflation und einen scharfen Wettbewerb. (APA, 18.5.2022)