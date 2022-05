Robert Downey Jr. repariert für Discovery+ alte Autos. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Hollywood – Hollywoodstar Robert Downey Jr. (57, "Iron Man") will in einer neuen Dokuserie selbst Oldtimer restaurieren. Die Serie mit dem Arbeitstitel "Downey's Dream Cars" soll Ende 2022 beim Streaminganbieter Discovery+ erscheinen, wie die Produktionsfirma des Schauspielers am Dienstag (Ortszeit) dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" sagte.

Der Schauspieler werde in der Serie gemeinsam mit einem Expertenteam arbeiten. Die Produktion soll sein Interesse am Klimaschutz mit dem Thema Autorestauration verbinden. "Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass es möglich ist, die Integrität von Oldtimern zu erhalten und gleichzeitig neue Technologien und Innovationen zu nutzen, um sie umweltfreundlicher zu machen", sagte Downey Jr. laut Mitteilung. (APA, dpa, 18.5.2022)