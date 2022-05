"Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" spielt hinter den Kulissen einer Fernsehproduktion. Foto: Jack Plunkett/Invision/AP

Nashville – Country-Superstar Dolly Parton (76) wird in einem neuen Weihnachtsfilm des US-Senders NBC zu sehen sein. Das Weihnachtsspecial mit dem Titel "Dolly Parton's Mountain Magic Christmas" spielt in Partons Freizeitpark Dollywood nahe der Great Smoky Mountains in Tennessee, wie der Sender mitteilte. Das Musical ist demnach als Film im Film angelegt: Die Geschichte spielt laut Mitteilung hinter den Kulissen einer Fernsehproduktion.

Während der Arbeiten an einem Fernseh-Special werde Parton von ihren persönlichen drei Weisen besucht. Dabei lerne sie wertvolle Lektionen zur "wahren Magie der Weihnacht". Der genaue Sendetermin werde später mitgeteilt, hieß es am Montag (Ortszeit).

Parton arbeitete bereits in den vergangenen Jahren mit NBC zusammen. 2015 erschien der Film "Dolly Parton's Coat of Many Colors". 2016 folgte das Weihnachtsspecial "Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love". Die Sängerin ist als großer Weihnachtsfan bekannt. Sie veröffentlichte drei eigene Weihnachtsalben und war in mehreren Weihnachtsfilmen zu sehen, zuletzt 2020 im Netflix-Musical "Dolly Parton's Christmas on the Square". (APA, 18.5.2022)