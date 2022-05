Pro Fiakerverbot von "Umbro990"

"Gut so, es ist nicht unbedingt die Hitze das Problem – die meisten Pferde sind recht hitzeresistent. Problematisch ist, dass die Pferde im Schwerverkehr am Ring unterwegs sind – zudem auf den Zufahrtsstraßen im Morgen- und Abendverkehr. Autofahrer nehmen teilweise null Rücksicht und brettern wie verrückt an den Pferden vorbei. Und den ganzen Tag in der Betonwüste der Innenstadt herumgehen ist natürlich auch alles andere als artgerecht."