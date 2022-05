Mittelfeldspieler kann Hoffenheim ablösefrei verlassen. Laut "Gazzetta dello Sport" will das Lazio-Coach Sarri ausnützen. Stuttgart rechnet indes mit Kalajdžic-Abgang

Von Hoffenheim nach Rom? Foto: imago images/foto2press/Oliver Zimmermann

Rom – Der österreichische Fußball-Nationalspieler Florian Grillitsch, der den deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim nach Ablauf seines Vertrags verlassen wird, steht in Verhandlungen wegen eines Wechsels zu Lazio Rom. Der Mittelfeldspieler gelte als Wunschkandidat von Lazios Coach Maurizio Sarri, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch. Grillitsch kann ablösefrei nach Rom ziehen.

Lazio Rom, das vor dem letzten Spieltag der Serie A mit 63 Punkten Platz fünf besetzt, will den Kader für die nächste Saison aufstocken. Grillisch, der im Sommer 2017 von Bremen nach Hoffenheim gewechselt war, soll als Regisseur eine zentrale Rolle in Sarris Mannschaft spielen. Zu Sarris Liste der Profis, die für die nächste Saison infrage kommen, zählt laut "Gazzetta dello Sport" auch der italienische Nationalspieler Emerson, der als Leihspieler von Chelsea bei Olympique Lyon engagiert ist.

Geringe Stuttgart-Hoffnung

Der VfB Stuttgart rechnet indes mit einem Abgang von Fußball-Nationalteamstürmer Saša Kalajdžic. "Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht", sagte Sportdirektor Sven Mislintat der "Sport Bild". "Saša hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt."

Kalajdžic' Vertrag läuft bis 30. Juni 2023. Unter anderen soll auch der FC Bayern München Interesse haben. Eine Ablöse für den früheren Admiraner wird auf bis zu 25 Millionen Euro geschätzt. Der groß gewachsene Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison bei 15 Einsätzen für Stuttgart sechs Tore. Auch ein Treffer des 24-Jährigen sicherte dem deutschen Bundesligisten in der letzten Runde noch den Klassenverbleib. (APA, 18.5.2022)