Heinz-Christian Strache besuchte gemeinsam mit Corinna Milborn die Finca in Ibiza. Foto: Puls 4

Wien– Am Dienstag strahlte Puls 24 das Interview mit Heinz Christian Strache aus, gedreht wurde es auf der Finca in Ibiza aus, wie berichtet besuchte er anlässlich des 3. Jahrestags der Veröffentlichung des Ibiza-Videos gemeinsam mit Puls 24-Infochefin Corinna Milborn die Finca. Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner interviewte den zweiten Protagonisten des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, in der Justizanstalt. Nach der Dokumentation diskutierten Journalistinnen und Journalisten, danach trafen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus bei Puls 24 aufeinander.

Dieser TV-Abend bescherte Puls 24 mit 2,6 Prozent Marktanteil bei den Erwachsenen (12-49) den – nach eigenen Angaben – besten Wert dieses Jahres, auch 5,5 Prozent Marktanteil in der Primetime sei ein Jahresrekord und Platz zwei in der Sendergeschichte ein. "3 Jahre Ibiza – Der Talk" erreichte durchschnittlich laut Puls 24 rund 101.000 Zuseherinnen und Zuseher im Gesamtpublikum.

Am Mittwoch ist der Film mit Strache auf Ibiza, die Diskussion und das Treffen zwischen Strache und Gudenus nochmals ab 20.15 Uhr auf Puls 4 zu sehen. (red, 18.5.2002)