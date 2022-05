Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, und was gibt es Schöneres, als an einem lauen Frühlings- oder Sommerabend gemütlich in einem Gastgarten zu sitzen und etwas zu essen oder zu trinken? In vielen Städten und Ortschaften gibt es kaum Straßen, Plätze oder Ecken, an denen nicht zumindest ein paar Tische und Sessel zum Verweilen einladen.

Was zeichnet Ihren liebsten Gastgarten aus? Foto: Christian Fischer

Ob Restaurants, Kaffees, Eissalons oder Bars – wo auch immer sich die Möglichkeit ergibt, Freiflächen zu bewirten, wird diese auch genutzt. Während manche direkt vor den jeweiligen Lokalen zu finden sind, muss man bei anderen genauer schauen. Oft versteckt sich in einem Innenhof ein kleiner Sitzbereich – und manchmal offenbart sich hinter einer Häuserfront sogar ein großer Gastgarten.

Welchen Schani- oder Gastgarten können Sie empfehlen?

Wo trinken Sie Ihren Spritzer, Ihr Bier oder Ihren Kaffee am liebsten? Wie oft sind Sie in einem Gastgarten anzutreffen? Und was schätzen Sie an der Atmosphäre? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.5.2022)