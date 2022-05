Jeder Fünfte in Wien wählte Ströck-Feierabend zum beliebtesten Frühstückslokal. Prozentual die meisten Stimmen (79 Prozent) konnte das Nani aus Söll für sich verbuchen. Foto: Anna Zemann

Essen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Nach dieser Devise ließ Falstaff zwei Wochen lang bis zum 16. Mai 2022 via Community-Voting abstimmen, wo es sich in den neun Bundesländern am besten brunchen lässt. Nach der Abgabe von rund 20.000 Stimmen stehen die Sieger fest.



Nicht nur das Linzer Tiktak durfte sich erneut über den ersten Platz in Oberösterreich freuen, auch das in Söll ansässige Nani verteidigt seine Position und bleibt weiterhin das beliebteste Frühstückslokal Tirols. Zudem konnten viele der bereits im Vorjahr auf den landesweiten Spitzenplätzen rangierenden Lokale im Lauf des vergangenen Jahres noch einmal deutlich an Beliebtheit gewinnen. Die Sieger im Einzelnen:

Wien

Ströck-Feierabend, 1030 (85 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Der Mann, mehrere Filialen

Beef & Glory, 1080 (86 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Niederösterreich

Café Arkadia, Traiskirchen

Mr. Beans, Mödling (88 Punkte im letzten Falstaff Café Guide)

Lille Hus, Teesdorf

Burgenland

Café Goldmark, Deutschkreutz

Altes Backhaus, Eisenstadt

Das Fritz, Weiden am See (85 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Oberösterreich

TikTak, Linz

Josef, Linz

Zauner, Bad Ischl (91 im letzten Falstaff Café Guide)

Salzburg

Glüxfall, Salzburg (91 Punkte im letzten Falstaff Café Guide)

Steinterrasse, Salzburg (83 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

The Bakery by Didi Maier, Salzburg (86 Punkte im letzten Falstaff Café Guide)

Steiermark

Lieperts Kulinarium, Leutschach (91 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Brotbar, Kaindorf

Schlosskeller, Leibnitz (90 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Kärnten

Café Greissler, Flattach

Hafenstadt Urban Area, Klagenfurt (89 Punkte im Falstaff Bar Guide)

Wienerroither, Pörtschach (85 Punkte im letzten Falstaff Café Guide)

Tirol

Nani, Söll

Land Ei – Das Frühstückscafé, Mieming

Adlers, Innsbruck

Vorarlberg

Hotel Restaurant Hirschen, Dornbirn

Pier 69, Bregenz (80 Punkte im Falstaff Restaurant Guide)

Hotel Bären Café Deli, Mellau

(red, 18.5.2022)