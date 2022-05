Viele neue Wohnungen für Graz: In der Landeshauptstadt wird so viel gebaut wie selten zuvor. Doch ebenso wie in der Bundeshauptstadt Wien übersteigt auch in Graz schon die Neubauproduktion die Bevölkerungsentwicklung, darauf wies zuletzt etwa S-Real-Chef Michael Pisecky hin: "Während in den meisten Bundesländern die Wohnbauproduktion nur leicht über oder gleichauf mit der prognostizierten Haushaltsentwicklung liegt, übersteigt sie in Wien und in der Steiermark die Haushaltsentwicklung um ein Vielfaches."

Bild: Wohn- und Geschäftshaus in der Smart City Süd von Haring und Pentaplan Architekten.