Die Teuerung ist in Österreich auf Rekordniveau, und Bankzinsen steigen nur langsam. Welche Anlagemöglichkeiten sorgen dafür, dass das eigene Geld weniger Wert verliert?

Das Leben in Österreich wird immer teurer. Vom Wocheneinkauf bis zur Tankfüllung: Die Inflation ist auf einem Jahrzehntehoch. Und ein Ende der Teuerung ist nicht in Sicht.

Während man für sein Geld also laufend weniger bekommt, schauen Sparer ebenso durch die Finger: Denn Zinsen auf der Bank gibt es aktuell kaum zu holen.

Wo soll man sein Geld in Krisenzeiten wie diesen also anlegen, um zumindest ein bisschen Gewinn zu machen? Wie hoch sind die Erfolgsaussichten – und das Risiko – bei Aktien, Immobilien und Krypto? Und bis wann könnte sich die Lage am Geldmarkt wieder entspannen?

Darüber sprechen Bettina Pfluger und Eric Frey vom STANDARD. (red, 18.5.2022)

