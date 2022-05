Alles wird teurer, nicht zuletzt der Sprit an den Tankstellen, was auch die Taxlerinnen und Taxler zu spüren bekommen. Foto: ORF/Neulandfilm

Wenn alles teurer wird, das Gehalt aber nicht steigt, was ruft der Familienvater beim Abendessen? A) Wer wird die Wand bemalen? B) Hat euch der Film gefallen? Oder: C) Wer soll das bezahlen? Mit einem gespielten Quiz leitet Hanno Settele Dok 1 am Mittwoch zum Thema Inflation ein.

Antwort C ist richtig – und falsch zugleich. Das Bild vom Familienvater, der allein aufs Börsel schaut, ist ein bissi patschert – speziell in einem auf junges Publikum zugeschnittenen Format, das komplexe Inhalte mit Schwung vermitteln will. Nur so am Rande.

Gut, dass es nicht so bleibt. In dem 45-minütigen Film trifft der Dok 1-Reporter Menschen, die wegen der Inflation kürzertreten müssen – und solche sind schnell gefunden. "Es tut weh, und es ist ein Grund zur Sorge", sagt eine Taxifahrerin. Einige Monate könne sie überbrücken, auf Dauer seien die Spritpreise zu hoch. Während in Energiekonzernen die Kassen klingeln, wird sie Fahrerinnen und Mitarbeiter abbauen müssen.

Was versteht man unter Inflation? Wie setzt sich der Verbraucherpreis index zusammen? Und wie gehen die Leute damit um? Antworten auf diese Fragen sucht Settele unter anderem in der Türkei mit einer Teuerungsrate von mehr als 70 Prozent. Wie lebt es sich damit? Einsam einerseits, weil in den Lokalen auf der Straße nichts mehr los ist, enger andererseits, weil Menschen Wohnungen teilen müssen. Auch bei vergleichsweise niedrigen 7,2 Prozent in Österreich werden jene mehr, die in Armut leben. Mehr Kundschaft im Sozialmarkt ist kein gutes Zeichen. Wie schlimm es noch werden kann? Darauf hat auch ein Hanno Settele keine Antwort. (Doris Priesching, 18.5.2022)