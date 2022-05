Das Werbefestival in Cannes findet dieses Jahr von 21. bis 24. Juni statt. Foto: cannes lions

Cannes/Wien – Insgesamt 290 internationale Jurymitglieder entscheiden heuer über die besten Kreativarbeiten beim Werbefestival in Cannes. Auf Einladung der österreichischen Lions-Repräsentanz ORF-Enterprise jurieren Almut Becvar (Studio Riebenbauer), John Oakley (Ikea Österreich), Sibylle Blümel (Wavemaker), Werner Singer (Jung von Matt Donau) und Eleonore Ogrinz (Red Bull) dieses Jahr in Cannes.

Eleonore Ogrinz in "Entertainment Lions for Sport"-Jury

Eleonore Ogrinz ist seit 2013 Global Head of Advertising bei Red Bull. Zuvor war sie in verschiedenen nationalen und regionalen Rollen bei Procter & Gamble im Brand und Media Management tätig, zuletzt Media Director für Westeuropa. Im Rahmen von Cannes Lions juriert Ogrinz in der Hauptjury der Kategorie "Entertainment Lions for Sport" unter dem Vorsitz von Jurypräsident Marcel Marcondes, Global President, Beyond Beer, AB InBev, Global.

Almut Becvar in Shortlist-Jury "Direct"

Almut Becvar, Creative Director und Partner bei Studio Riebenbauer, studierte Informationsdesign an der Fachhochschule Joanneum in Graz. Studio Riebenbauer ist ein globales Kreativstudio mit Büros in Wien, Berlin und Los Angeles. Becvar arbeitet in den Bereichen Branding und Branded Spaces für lokale sowie internationale Kunden, sie juriert in der Shortlist-Jury der Kategorie "Direct".

John Oakley in Shortlist-Jury "Film"

John Oakley ist Country Marketing Manager & Insights für Ikea Österreich und zeichnet für Content, Mediaplanung, CRM, Performance Media, Social Media und Customer Insights verantwortlich. Der gebürtige Engländer war Geschäftsführer der Initiative Österreich und IGMA-Vorstandsmitglied und vertrat die Interessen der österreichischen Medienagenturen. Im Rahmen von Cannes Lions juriert Oakley in der Shortlist-Jury der Kategorie "Film".

Sibylle Blümel in Shortlist-Jury "Media"

Sibylle Blümel kann auf mehr als 20 Jahre Media-Erfahrung zurückblicken. Nach ihrem Einstieg in die Branche im Bereich Customer- und Mediaresearch verlegte sie ihren Schwerpunkt auf die mediastrategische Beratung. Seit 2007 ist Blümel Mitglied der Geschäftsführung von Wavemaker Wien (ehemals MEC). Im Rahmen von Cannes Lions juriert Blümel in der Shortlist-Jury der Kategorie "Media".

Werner Singer in Shortlist-Jury "Film Craft"

Seit 2020 ist Werner Singer Chief Creative Officer von Jung von Matt Donau in Wien. Nach seinen Studium für Kommunikationsdesign an der Central Saint Martins in London startete er seine Karriere als Freelancer und Graphikdesigner, bevor er 2010 als Art Director bei Jung von Matt/brand identity in Hamburg anheuerte. 2011 zog es ihn nach Wien zurück, wo er zum Creative Director bei Jung von Matt Donau avancierte. Singer juriert in der Shortlist-Jury der Kategorie "Film Craft".

Das Cannes Lions International Festival of Creativity findet von 21. bis 24. Juni 2022 in Cannes, Frankreich, statt. (red, 18.5.2022)