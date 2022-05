Auf Tiktok wird nicht nur getanzt, sondern auch gekocht. In der Essbar greifen wir die beliebtesten und viralsten Rezepte der Videoplattform auf

Das Rezept für den Green Goddess Salad war das erste Salatrezept, das viral ging. Mittlerweile hat das Originalvideo von Melissa Ben-Ishay auf Tiktok mehr als 21 Millionen Aufrufe, und etliche Influencerinnen, Influencer und Medien haben sich an den Salat gewagt.

Die Basis für den Salat besteht aus Kohl, Frühlingszwiebeln und Gurken, das Geheimnis liegt aber im Dressing aus Basilikum, Spinat und Zitrone, das in seiner Konsistenz an flüssigeres Pesto erinnert und dank der Hefeflocken besonders intensiv schmeckt. Leicht zu machen, braucht der Salat nur etwas Geduld – das Kleinschnippeln der ganzen Zutaten nimmt etwas Zeit in Anspruch.



Das Rezept für den Green-Goddess-Salat ist komplett vegan und ergibt mindestens vier bis sechs Portionen, lässt sich aber leicht halbieren. Wer kein Kraut mag, kann es durch Eisbergsalat ersetzen, wer gerne mehr Dressing in seinem Salat hat, sollte die Menge der Salatzutaten reduzieren. Laut Originalrezept hält sich der Salat bis zu eine Woche im Kühlschrank.



Green Goddess Salad Foto: Kevin Recher

Zutaten für Green Goddess Salad (für 4 bis 6 Personen)

Für den Salat

1/2 Kopf Kohl (alternativ Eisbergsalat)



1 Gurke

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 Bund Schnittlauch

Für das Dressing

2 Knoblauchzehen

1 kleine Schalotte

30 g frischer Blattspinat

1 Bund Basilikum (ca. 20 g)

Saft von 2 Zitronen



60 ml Olivenöl

2 EL Reisessig

50 g Hefeflocken

40 g Nüsse (Walnüsse, Cashews oder ein Mix)



1 TL Salz

1 Bund Schnittlauch (optional)

Tortilla-Chips (optional)

Green-Goddess-Salad.pdf Größe: 0,17 MB Rezept als PDF zum Ausdrucken.