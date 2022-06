Wir haben das ultimative Entspannungsangebot für die erschöpfte Elizabeth II zur Regeneration: Von "The Crown" und "Kurier der Kaiserin" bis zu "After Life" und "Marie Kondo"

Olivia Colman als beste Queen Elizabeth II. in "The Crown". Foto: AP / Netflix / Liam Daniel

Für die Queen sind es anstrengende Tage, da sind Erholungsphasen wichtig. Wir haben das ultimative Entspannungsangebot für die erschöpfte Elizabeth II zur Regeneration:



The Crown (seit 2016) Prinz Harry schaut angeblich zu, Prinz Edward und seine Frau, Herzogin Sophie, sollen sogar Fans sein. Ob der Rest der königlichen Familie die Netflix-Serie bingewatcht, ist nicht bekannt, schon gar nicht, ob die Queen zwischendurch den Film ihres Lebens in Marathonlänge durchrauschen lässt. Sollte sie aber. Netflix

The Royal House of Windsor (2017) Das Ehedrama zwischen Charles und Diana war wahrscheinlich der schmerzhafteste Stachel im Leben der Queen. Das 70. Thronjubiläum wäre die Gelegenheit, die ganze Angelegenheit Revue passieren zu lassen. Ein wenig Selbstreflexion schadet selbst einer Monarchin nicht. Netflix

Edward und Mrs Simpson (1978) Noch so ein wunder Punkt in der Geschichte der Royals. Die Affäre zwischen Edward VIII und der bürgerlichen Wallis Simpson erschütterte das Königreich. 1936 dankt der König ab, den Thron übernimmt Edwards Bruder Albert. Als George VI ist er unter anderem Vater der zukünftigen Queen Elizabeth II. 1978/79 entstand aus der Geschichte die siebenteilige Serie mit Edward Fox und Cynthia Harris. Skandal im Hintergrund: Die abgebildete Mrs. Simpson war laut Fernsehlexikon mit der Serie angeblich überhaupt nicht einverstanden und verhinderte eine Ausstrahlung in Frankreich. Der Autor der Serie, der Schriftsteller Simon Raven, wirkte später auch als Co-Autor beim Bond-Film "Im Geheimdienst ihrer Majestät" mit. DVD

Der Kurier der Kaiserin (1970–1971) Einer der wenigen österreichischen Serienbeiträge zum Fernsehadel. Zwischen 1970 und 1971 ritt Klausjürgen Wussow mit Pauken und Fanfaren für Maria Theresia. Ihr und dem Galopp verpflichtet und sonst gar niemandem. Sagt die Kaiserin: "Bring er das Packerl zum Rittmeister Krautwaschl, aber flott, wenn ich bitten darf." Sagt der Kurier: "Ich bin ja so galant, Madam." DVD

Marie Kondo (seit 2019) 775 Zimmer allein im Buckingham Palace, dazu Schlösser, Immobilien und eine Pferderennbahn, ach herrje! Wie viel Krempel sich über die Zeit angesammelt hat, möchte man sich gar nicht vorstellen. Schleunigst Zeit, dass sich auch die Queen der Marie-Kondo-Frage stellt: "Macht mich dieser Gegenstand glücklich?" Wenn nicht, raus damit und verschenken – falls den Plunder überhaupt irgendwer haben will. Netflix

The Great (seit 2020) Vom "neuen Russland" träumt die junge Kaiserin und plant Erneuerung. Nur leider ist der Gatte strunzdumm und steht dem Ganzen ziemlich im Weg. Früher war nicht alles besser. Amazon Prime Video

After Life (2019–2022) Ricky Gervais' melancholische Parabel auf das Weiterleben gegen jede Vernunft – berührend und lustig, geht es doch um die ganz große Frage des Hier und Jetzt: Was zum Teufel soll das alles? Kann gut sein, dass sich die Queen diese Frage in ihrem langen Leben auch schon das eine oder andere Mal gestellt hat. Netflix

Stars in the Sky (2018) Die Jagdlust der Royals ist legendär. Als einziges Mitglied schießt die Königin nicht selbst, scheut sich aber auch nicht davor, einem verletzten Fasan den Hals umzudrehen, um "sein Leiden zu beenden". Umso irritierender ist die Bilanz ihrer Familienmitglieder. So soll Prinz Philip an einem einzigen Tag schon einmal rund 500 Fasane abgeschossen haben. 500! Die Jagd ist darüber hinaus äußerst unfair. Die Vögel werden laut "Tagesspiegel" in Fasanerien aufgezogen und kurz vor der Jagd freigesetzt. In ihrem plumpen, langsamen Flug haben sie keine Chance. "Stars in the Sky" erzählt die Geschichte der US-amerikanischen Jagd und ist auch kein Ruhmesblatt: So schickte etwa Fort Benton allein im Jahr 1876 80.000 Büffelhäute den Missouri River hinunter. Jagen als Ausdruck der Liebe zur Natur und den wilden Tieren? Träum weiter, Queenie. Netflix

Becoming Elizabeth (2022) Zur Königin wird man nicht geboren, man wird zu ihr gemacht. Die Lektion lernte vor der Queen schon Elizabeth Tudor, spätere Elizabeth I. Nach dem Tod von Henry VIII müssen sich Elizabeth und ihre Halbgeschwister Mary und Edward inmitten wilder Machtkämpfe behaupten. Was sie nicht umbrachte, machte sie härter. Eine lebenslange Erfahrung. Ab 12. Juni Starzplay, Canal+

Victoria (2016–2019) 63 Jahre saß Queen Victoria auf dem Thron von England. Wie es ihr in den ersten Jahren ab 1837 ging, zeigt diese opulente Serie des britischen Privatsenders ITV. Die Biografie von Großbritanniens am längsten herrschender Königin – selbstverständlich nach der amtierenden Elizabeth II – ist lehrreich und unterhaltsam zugleich. Jenna Coleman zurecht, was zur eindeutigen Imageaufbesserung von Queen Victoria führte. Für die Rolle gab sie "Dr. Who" auf. Großes Opfer. Arte Mediathek

House of Cards (1990) Lange vor der Netflix-Serie spielte Ian Richardson den Ungustl in der britischen Politik. Als Premierminister Francis Urquhart hat er gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Die Krone war ihm genau nichts wert. Ganz schlimmer Schurke. Netflix

The Great British Baking Off (2010–2012, seit 2014) Falls sich die Queen jemals die Frage stellt, was ihr Volk denn so in der Freizeit macht: Hier bekommt sie einen guten Einblick. Zwölf Amateurbäckerinnen konkurrieren um den Titel "Beste Bäckerin Großbritanniens". Nicht zuletzt Sendungen wie diese haben aus den Briten richtige Leckermäuler gemacht. Davon profitieren Koch- und Backbuchverlage und Backartikelhersteller gleichermaßen. Ähnlich geliebt werden die gut ein Dutzend Serien über Pflanzen und Garten. Netflix



The Royals (2015–2018) Wie wäre es mit ein bisschen Trash? Im Mittelpunkt steht die fiktionale britische Königsfamilie Henstridge, allen voran Königin Helena, deren Mitglieder neben der repräsentativen Monarchie auch noch politische Ämter bekleiden. Elizabeth Hurley spielte die Hauptrolle. Wie "Keeping Up with the Kardashians" am britischen Hof, urteilte ein Kritiker. Das klingt wie eine Empfehlung, ist es aber nur für Königinnen mit starken Nerven. Netflix

McLeods Töchter (2001–2008) Ungezähmtes Leben auf einer Pferdefarm – Sehnsuchtsorte einer Queen. RTL+

The Windsors (seit 2016) Camilla nennt Charles "idiot", Herzogin Kate ist Analphabetin, Prinz Harry ein promiskuitiver, verzogener Strohkopf. Böse, böse! Warum die Queen trotzdem Freude an der bitterbösen Satire haben könnte? Sie selbst kommt darin nicht vor. Netflix (Doris Priesching, 4.6.2022)