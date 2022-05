Außerdem eine Reportage über den Kampf gegen die Müllflut und ein "Am Schauplatz" über gute und böse Russen – mit Radiotipps für Donnerstag

Ein Kamerateam begleitet über zehn Jahre lang ihren Aufstieg zur Leitlöwin im Löwenclan: "Tansania – Im Königreich der Löwin" um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: ZED/JBIZ

20.15 DOKUMENTATION

Wissen aktuell: Kampf der Müllflut Was läuft schief in unserer Müllkreislaufwirtschaft? Wie kann man die Recycling-Quoten verbessern, mehr gut verwertbares, sortenreines Rezyklat herstellen? Neue Ideen sind gefragt. Bis 22.00, 3sat

20.15NOSTALGIE-KRIMI

Miss Marple: Mörder ahoi! (Murder Ahoy, GB 1964, George Pollock) Der einzige Miss Marple-Krimi ohne Agatha-Christie-Romanvorlage zwar, aber trotzdem: Mit solcher Nonchalance müssen die Herren und Damen Tatort-Kommissare das Mörderjagen erst einmal hinkriegen. Mit Margaret Rutherford als Miss Marple. Bis 22.05, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Tansania – Im Königreich der Löwin Im Herzen Tansanias ist das Gebiet am Fluss Ruaha seit Generationen das Revier eines Großkatzenrudels rund um eine erfahrene Löwin. Zehn Jahre lang haben die Filmemacher den Löwenclan mit der Kamera beobachtet. Bis 21.00, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Gute Russen, böse Russen Wie lebt es sich als Russin und Russe in Österreich, seit Wladimir Putins Armee die Ukraine angegriffen hat? Eine Reportage von Julia Kovarik, wie der Krieg den Alltag der Russinnen und Russen in Österreich verändert hat. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Heldenhafte Ukraine – Übersehen wir die Schattenseiten? Mit dem Sicherheitsexperten Franz Eder, der Historikerin Andrea Komlosy, der ukrainischen Aktivistin Nataliya Schapeler und dem EU-Diplomaten Thomas Mayr-Harting. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Auf der Bremse: Wie Netzanbieter den Photovoltaik-Ausbau behindern / Sand im Getriebe: Automarkt auf Talfahrt / Unternehmensgründung: Warum manche Start-ups durchstarten und andere nicht. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Michael Konsel (Tormannlegende, 60. Geburtstag), Clemens Hellsberg (Violinist, ehemaliger Vorstand der Wiener Philharmoniker), Nina Hartmann (Kabarettistin und Schauspielerin), Bettina Ludwig (Kultur- und Sozialanthropologin, lebte mehrere Monate in einer Jäger-und-Sammlerinnen-Gesellschaft in der Kalahari-Wüste). Bis 0.05, ORF 2

23.45 DRAMA

Unser letzter Sommer (D/PL 2015, Michał Rogalski) Es ist der Sommer 1943 vor den Toren des polnischen Vernichtungslagers Treblinka: Zwei 17-Jährige, ein Pole und ein Deutscher, lieben dasselbe Mädchen. In diesem Sommer scheint der Krieg weit weg, doch die vermeintliche Idylle ist trügerisch, und das Ende der Unschuld beginnt. Eine Tragödie mit der Erkenntnis, dass Krieg keine Normalität kennt. U. a. mit Rafał Zawierucha, Jonas Nay und Joanna Kulig. Bis 1.15, RBB