Der E-Commerce-Riese Amazon bringt neue Tablets auf den Markt. Die Fire-Serie erhält Neuauflagen der beiden kompakten Varianten Fire 7 und Fire 7 Kids. Wie die Bezeichnung bereits verrät, bringen die Geräte eine Bildschirmdiagonale von sieben Zoll mit. Mit einem Preis ab 66 Euro sind sie freilich auch ein Lockmittel für den Einstieg in Amazons digitales Ökosystem rund um Streaming und E-Books.

High-End-Hardware ist um dieses Geld freilich nicht zu erwarten. Die Auflösung des IPS-Bildschirmpanels liegt mit 1.024 x 600 Pixel eher niedrig, was aber besser mit dem auf Sparsamkeit optimierten Prozessor zusammenspielen sollte.

Hardware

Unter der Haube werkt nämlich eine Quad-Core-Einheit des Typs MT8168V/B von Mediatek, die mit einem Maximaltakt von 2 GHz operiert. Der Arbeitsspeicher, auf den der Chip zugreifen kann, wurde im Vergleich zur Vorgängergeneration von einem auf 2 GB verdoppelt. Dazu kommen 16 oder 32 GB an Onboardspeicher, wovon wiederum rund 6,5 GB durch das System und vorinstallierte Apps bereits belegt sind. Der Speicher kann per microSD-Karte um bis zu einem Terabyte erweitert werden. Eine 3,5mm-Audioklinke ist dabei.

In Sachen Konnektivität liegt man auch unter dem State of the Art. Laut Spezifikationsangaben ist der neueste unterstützte WLAN-Standard 802.11n (Wifi 4) im Dualband. Eine Variante mit zusätzlichem SIM-Slot für mobiles Breitband gibt es nicht. Bluetooth ist an Bord, welche Version, wird allerdings nicht verraten.

Das Fire 7 (2022) Foto: Amazon

Hinsichtlich des unterstützten WLAN-Standards liegt möglicherweise eine veraltete oder fehlerhafte Angabe von Amazon vor. Denn der Chip ist bereits 2020 in das Fire 8 verbaut worden und bringt eigentlich Support für Wifi 5 (802.11ac) mit. Angesichts der Features des Fire 8 ist auch davon auszugehen, dass das neue Fire 7 Bluetooth 5.0 beherrscht.

Wie schon beim Fire 8 gibt es nun auf der Vorder- und Rückseite jeweils eine 2-Megapixel-Kamera, die sich gut für Videotelefonie eignen soll. Videoaufnahmen sind in 720p-Auflösung möglich.

Amazon verspricht eine Verbesserung der Akkulaufzeit um 40 Prozent. In Zahlen soll das eine Nutzungsdauer von 10 Stunden bei gängigen Tätigkeiten wie lesen oder Videokonsum bedeuten. Schnellladen wird nicht unterstützt, man muss vorliebnehmen mit einer Ladeleistung von fünf Watt, mit der sich das Tablet binnen vier Stunden von null auf 100 Prozent Akkufüllstand bringen lässt. Den bisher genutzten microUSB-Port ersetzt man aber immerhin mit dem robusteren USB-C-Standard.

Das Fire 7 Kids (2022). Foto: Amazon

System

Vorinstalliert ist Amazons eigene Android-Adaption FireOS, bei welcher Googles Play Store mit dem eigenen App-Katalog ersetzt wurde. Dementsprechend fehlen auch die Google Mobile Services, was auch bedeutet, dass auf Umwegen installierte Programme, die auf selbige angewiesen sind und nicht für Amazons Angebot umgesetzt wurden, auf dem Tablet nicht laufen.

Die "Kids"-Ausgabe des Tablets bietet darüber hinaus eine besonders robuste Hülle mit intgriertem Standfuß. Dazu kommt eine einjährige Mitgliedschaft bei Kids+. Unter diesem Namen versammelt Amazon E-Books, Hörbücher, Spielen, Lernapps sowie Filme und Serien, die als kindgerecht eingestuft werden. Dazu kommt eine digitale "Kindersicherung", bei der Eltern verschiedene Profile für ihre Sprösslinge anlegen können, um verfügbare Inhalte, Nutzungszeiten und andere Dinge regeln zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Das reguläre Fire-7-Modell wird bereits zur Vorbestellung angeboten und kostet rund 66 Euro in der 16-GB- bzw. 76 Euro in der 32-GB-Ausführung. Wer die Werbung am Sperrbildschirm deaktivieren möchte, muss einen Aufpreis von 15 Euro in Kauf nehmen. Das Fire 7 Kids kostet je nach Speichergröße 111 bzw. 121 Euro. Die Auslieferung soll am 29. Juni beginnen. (red, 18.5.22)