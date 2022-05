Der muskulöse, leicht gebeugt stehende Mann soll um 1490 entstanden sein. Foto: : APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Paris – Eine Jugend-Zeichnung des italienischen Meisters Michelangelo ist am Mittwoch in Paris für rund 23 Millionen Euro versteigert worden. Das Auktionshaus Christie's hatte den Wert zuvor auf 30 Millionen Euro geschätzt. Die Federzeichnung in der Größe eines A4-Formats war erst 2019 Michelangelo zugeschrieben worden. Der Renaissance-Künstler hatte sich von einem Fresko von Masaccio inspirieren lassen. Es handelt sich um seine erste bekannte Aktzeichnung.

Sie zeigt einen muskulösen, leicht gebeugt stehenden Mann, der frierend die Arme verschränkt, sowie zwei weitere Personen im Hintergrund. Michelangelo soll das Werk um 1490 gefertigt haben, im Alter von etwa 15 Jahren. Das Werk war zunächst seinen Schülern zugeschrieben worden.

Käufer nicht bekannt

2019 wurde es in Frankreich zum "nationalen Schatz" erklärt, was bedeutete, dass es 30 Monate das Land nicht verlassen durfte. In dieser Zeit hätten der Staat oder die französischen Museen das Werk kaufen können. Da dies nicht passierte, stellte das Auktionshaus das Werk in Hongkong und New York aus, um es schließlich in Paris zu versteigern. Die Identität des Käufers war zunächst nicht bekannt.

Vor gut einer Woche hatte die Versteigerung eines Porträts der Hollywood-Legende Marilyn Monroe von Pop-Art-Künstler Andy Warhol in New York für Aufsehen gesorgt. Mit einem Endgebot von 195 Millionen Dollar (185 Millionen Euro) wurde "Shot Sage Blue Marilyn" das teuerste bei einer Auktion verkaufte Gemälde des 20. Jahrhunderts. (APA, 18.5.2022)