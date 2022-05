Nächster Schritt für Sebastian Ofner. Foto: imago images/Aleksandar Djorovic

Paris – Sebastian Ofner muss noch eine Hürde für seine erstmalige Qualifikation am Hauptbewerb der Tennis-French-Open meistern. Der Steirer besiegte am Mittwoch in der 2. Quali-Runde von Paris den als Nummer 18 gesetzten Australier Aleksandar Vukic 6:2,6:4. Ofner trifft in der nächsten Runde auf den 31-jährigen Italiener Alessandro Giannessi, der als Nummer 173 der Weltrangliste 45 Plätze vor ihm liegt.

Für Julia Grabher kam hingegen das Aus. Die Vorarlbergerin verlor gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste (17) nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:1,3:6,2:6.(APA, 18.5.2022)