Die Erweiterung auf der West- und Südstrecke kommt rund um die Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Foto: Siemens AG_Markus Schieder

Wien – Die ÖBB erweitert rund um die Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam ihre Kapazität auf der West- und Südstrecke um tausende Sitzplätze. Es gibt zusätzliche Züge und bei manchen Verbindungen doppelte Garnituren. Trotzdem empfiehlt die Bahn Reisenden, Sitzplätze zu reservieren. In einzelnen Zügen könne die Nachfrage die Kapazität an den starken Reisetagen trotz der Maßnahmen übersteigen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Erweiterung folgt mehreren Berichten, wonach Fahrgäste in überfüllten Zügen mit gültigem Ticket, aber ohne Sitzplatzreservierung zum Aussteigen aufgefordert worden waren. (APA, 19.5.2022)