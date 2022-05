"Anne Frank – Der Podcast" von Buero Butter ist meistprämierte Arbeit, Wien-Tourismus "Kunde des Jahres", Jung von Matt Donau "Creative Lead of the Year" – CCA-Jurorinnen und -Juroren vergeben 23-mal Gold, 51 Veneri in Silber und 101 in Bronze

Wien – Was macht ein Tourismusunternehmen wie Wien-Tourismus auf der Erotikplattform Onlyfans? Es macht dort gemeinsam mit Wiener Museen auf nackte Kunst – etwa von Klimt, Schiele, Tizian oder Rubens – aufmerksam, die man in Wien live erleben kann und die bisher im Social Web zensuriert wurde. Und es gewinnt damit Gold und den Titel "Kunde des Jahres" des Creativ Club Austria, der Donnerstagabend wieder seine Veneri für die kreativste Werbung des Jahres verlieh. Rund 150 Juroren zeichneten von 1.192 Einreichungen 23 Arbeiten mit Gold, 51 mit Silber und 101 mit Bronze aus.

Wien-Tourismus ist "Kunde des Jahres", Jung von Matt Donau "Creative Lead of the Year"

Das Wien-Tourismus-Projekt "Act Against Algorithms. Ein Protest-Movement für künstlerische Freiheit auf Onlyfans" – entwickelt und umgesetzt von Jung von Matt Donau – war dem CCA gleich drei goldene Veneri wert. Neben Gold bei "Gesamtkampagne" überzeugte "Vienna strips on Onlyfans" als Teil dieser Kampagne auch in den Kategorien "PR-Aktion" und "Social Media".



Neben Gold für Wien-Tourismus holte Jung von Matt Donau zwei weitere Hauptpreise: Gold gewann die Agentur auch in der Kategorie "OOH Klassische Werbeformen" für "Bin ich die Caritas?" für Caritas Österreich und "Raus aus Öl und Gas" für das Bundesministerium für Klimaschutz in der Kategorie "Film, TV- & Kinospots". Jung von Matt Donau holte dieses Jahr auch den Titel "Creative Lead of the Year" und damit eine weitere goldene Trophäe.

Kampagne gegen das Vergessen: "Podcast der Anne Frank" meistprämierte Arbeit

Ebenfalls in fünf Hauptkategorien überzeugt das Buero Butter mit dem "Podcast der Anne Frank" in Zusammenarbeit mit Studio Wunderbar und Wild und holt Gold in den Kategorien "Digitale Kampagne", "Gesamtkampagne", "Web-, Podcast, Streaming, Sprachsteuerung", "Creative Strategy" sowie "Websites, Microsites". Der Podcast wurde insgesamt in 13 Kategorien ausgezeichnet, davon in elf Kategorien mit einer CCA-Venus. Die Kampagne ist somit die meistprämierte Arbeit der CCA-Venus 2022.

Das Projekt "Anne Frank – Der Podcast" will das Bewusstsein unter Jugendlichen für die Verbrechen der Nazis steigern. Auf der annefrank.digital wurde das Anne-Frank-Tagebuch chronologisch und audiovisuell aufbereitet, die Podcast-Folgen von 46 bekannten Persönlichkeiten aus Deutschland und Österreich eingesprochen, darunter Alexander Van der Bellen, Armin Wolf, Austrofred, Dirk Stermann, Yasmo, Hilde Dalik, Gregor Gysi und Ronja von Rönne. Die Website samt Podcast ging am 27. Jänner 2022 online – am 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

"Was die Gesellschaft und die Welt bewegt, spiegelt sich offensichtlich auch in den Goldkampagnen wider, die sich überwiegend sozialkritischen Themen widmen. Das verlangt besonderes Feingefühl, das die heimische Kreativindustrie ganz klar bewiesen hat", sagte Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel von DDB Wien.

Zweimal Gold ging an Dodo für die Kampagne "Humanic. Frag Franz" für den Kunden Leder & Schuh, sie überzeugte die Jurorinnen und Juroren in den Kategorien "Radiospot" und "Sound-Design".

Weitere Goldgewinner

Weitere CCA-Veneri in Gold gehen an:

"Gemeinsam durchstarten" von AANDRS für den Kunden ÖBB Holding (Kategorie: Musik),

"Greenpeace Hilfeschrei" von DDB Wien für Greenpeace Österreich (Fotoillustration),

"Linz ist Linz" von Forafilm für den Tourismusverband Linz (Film-Onlinespots),

"O.O.A.K.Masterclass" von Kevin Nowak für Ulrike Hirtzberger (Branding),

"O.S. Selbstdarstellung" von Ortner Schinko und Thomas Cervenca (Art-Direction),

"Vienna – Into the Light" von Seite Zwei für Wien-Tourismus (Art-Direction),

"POET Audio Live-Applaus" von Stoff Werbeagentur für Poet Audio und ORF (Creative Effectiveness),

"Wir backen das" von Vollpension Generationencafé (Creative Business Transformation),

"Live and Let Live" von Wild für Montefiore (Other Platforms – KI, Games, AR, VR, Apps)

"Sleeep Hotel" von Zunder für eee Hotel (Corporate Design).

Massentierhaltung ohne Bilder

In der CCA-Venus-Nachwuchskategorie "Student of the Year" überzeugte Raffael Strasser von der Universität für angewandte Kunst in Wien mit seiner Arbeit "Nutztier". Seine Kampagne thematisiert die industrielle Massentierhaltung anhand von Fakten, Grafiken und Textmaterial, Strasser verzichtete dabei auf explizites Bildmaterial. (red, 19.5.2022)