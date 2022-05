9:6 gegen die Edmonton Oilers – Carolina Hurricanes schlugen die New York Rangers

Full House in Calgary. Foto: Reuters/Belski

Raleigh (North Carolina)/Calgary – Der erste Match der Viertelfinal-Serie zwischen den Nachbarn Calgary Flames und Edmonton Oilers hat am Mittwoch in der NHL ein echtes Spektakel gebracht. Die Oilers verloren die "Schlacht um Alberta" trotz 6:2-Führung nach 28 Minuten auswärts noch mit 6:9. Calgarys amerikanischer Stürmer Matthew Tkachuk zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus.

NHL

Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Carolina Hurricanes im Duell zweier Teams, die in der ersten Play-off-Runde über sieben Spiele gehen mussten, zuhause gegen die New York Rangers mit 2:1 nach Verlängerung durch. Ian Cole wurde mit einem abgefälschten Schuss nach 63:12 Minuten zum Matchwinner, nachdem sein Team bis zweieinhalb Minuten vor dem Ende in Rückstand gelegen war. (APA, 19.5.2022)

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Mittwoch – 2. Runde, Viertelfinale ("best of seven"):

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – New York Rangers 2:1 n.V.

Stand in der Serie: 1:0

Western Conference:

Calgary Flames – Edmonton Oilers 9:6

Stand: 1:0