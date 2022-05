In Sevilla brach in der Nacht auf Donnerstag ebenso wie in der Heimat (Foto) der Ausnahmezustand aus. Zehntausende Menschen feierten ausgelassen auf den Straßen, in Frankfurt gab es Hupkonzerte der zahlreichen Autokorsos. 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA Cup holte die SGE ungeschlagen ihren zweiten internationalen Titel, krönte sich bei der 13. Ausgabe der Europa League als erster Bundesligist zum Champion.

"Davon träumt man als Kind. Das sind Momente fürs Leben", schwärmte Flügelflitzer Ansgar Knauff. "Es ist der schönste Moment meiner Karriere", ergänzte Kevin Trapp: "Es gibt kein Wort, das zu beschreiben. Es ist einfach nur purer Stolz."