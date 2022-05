Acht Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 663 infizierte Personen befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung

Derzeit befinden sich 58 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen. Foto: IMAGO/Lobeca

Wien – Am Donnerstag meldeten die Behörden 3.293 Neuinfektionen in Österreich. Derzeit befinden sich 663 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 58 auf Intensivstationen betreut. Acht Personen sind seit dem Vortag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 277 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 105

Kärnten: 197

Niederösterreich: 645

Oberösterreich: 452

Salzburg: 223

Steiermark: 292

Tirol: 196

Vorarlberg: 164

Wien: 1.019

(red, 19.5.2022)