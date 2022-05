Er könnte damit digital in weitere MCU-Filme eingefügt werden. Lizenzgeber ist ausgerechnet eine Firma, mit der Lee zuletzt in einem Rechtsstreit lag. Der Deal geht über 20 Jahre

Stan Lee, hier noch in echt. Foto: Chris Pizzello / AP

Kein Marvel-Film ohne einen Cameo-Auftritt von Stan Lee: Der legendäre Comic-Autor war von Anfang an ein fixer Bestandteil des Marvel Cinematic Universe (MCU). An dieser Tradition will Marvel offenbar noch länger festhalten. Dass Lee bereits im Jahr 2018 verstorben ist, scheint dafür kein größeres Problem darzustellen.

Digitale Reproduktion

Marvel hat sich die Rechte am Antlitz von Stan Lee gesichert. Damit könnte der Comic-Zeichner nun nicht nur digital in kommende MCU-Filme eingefügt werden, sein Aussehen kann auch in Themenparks und für Merchandising wie Actionfiguren verwendet werden. Darüber hinaus darf Marvel übrigens auch seine Stimme reproduzieren, um die Illusion perfekt zu machen.

Lees letzter "echter" Auftritt war in "Captain Marvel" im Jahr 2019 zu sehen. Dieser wurde noch kurz vor dem Ableben des Comic-Autors aufgenommen. Passend zum 80er-Jahre-Setting des Films wurde er allerdings digital verjüngt.

Hintergrund

Was den aktuellen Deal besonders pikant erscheinen lässt: Marvel hat die Lizenz von der Firma Pow Entertainment erworben. Diese hatte Lee im Jahr 2001 zwar mitgegründet, zuletzt lag er mit ihr aber in einem Rechtsstreit. In einem 2018 eingereichten Verfahren warf Lee dem Unternehmen vor, seine Unterschrift auf diversen Dokumenten gefälscht zu haben.

Abzuwarten bleibt, in welchem Umfang Marvel die Rechte tatsächlich nutzen wird, also ob man sich nur auf Merchandising beschränkt oder es wirklich zu digitalen Auftritten in MCU-Filmen kommt. Immerhin besteht auch die Gefahr, dass das von Fans als geschmacklos interpretiert werden könnte.

Legende

Stan Lee ist eine der großen Legenden der Comic-Branche. Aus seiner Feder stammen viele jener Superhelden, die heute die Kinoleinwände bevölkern – von Spider-Man über Thor, Iron Man, Scarlet Witch oder auch Black Panther bis zu den X-Men. (apo, 19.5.2022)