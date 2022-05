Cooler Schweiß

Pferde können wie Menschen schwitzen. Foto: Imago/Sorge

Wenn uns Menschen heiß ist, dann schwitzen wir. Der Schweiß tritt an die Hautoberfläche und verdunstet dort. Dabei wird unsere Haut gekühlt. Das ist wichtig, denn wenn wir überhitzen, kann das gefährlich werden. Schwitzen ist also nicht lästig, sondern sehr nützlich! Bei Tieren funktioniert die Abkühlung auf unterschiedliche Arten, nicht alle Tiere können schwitzen. Bei Pferden ist das aber schon so. Wenn sie sich sehr anstrengen oder es im Sommer sehr heiß ist, dann schwitzen auch sie. Trotzdem reicht auch Schwitzen manchmal nicht aus. Wenn es im Sommer bei über 30 Grad sehr heiß ist, ist es besser, wenn man im Schatten oder in einem kühlen Gebäude bleibt. Darum überlegt man in Wien und anderen Städten derzeit, ob die Fiaker – die Pferdekutschen, in denen man in der Stadt herumfahren kann – im Sommer nicht mehr fahren sollen, um die Pferde zu schonen.

Hecheln gegen Hitze

Hunde schwitzen nicht, sondern kühlen sich mit Heckeln ab. Wie übrigens auch Katzen und Vögel. Foto: Imago/Zuma Wire/Moore

Hunde und Katzen können nur an den Ballen ihrer Pfoten ein bisschen schwitzen. Das reicht aber nicht aus, um sich bei großer Hitze ordentlich abzukühlen. Also hecheln sie. Vor allem Hunde lassen oft die Zunge raushängen und atmen sehr schnell aus und ein. Dabei verdunstet die Flüssigkeit in ihrem Maul und auf ihrer Zunge, und sie kühlen sich ab. Katzen vertragen Hitze besser als Hunde und müssen nicht so oft hecheln. Wenn sie es doch öfter tun, kann es aber auch sein, dass sie sich nicht wohlfühlen. In der größten Sommerhitze reicht jedenfalls auch das heftigste Hecheln nicht mehr aus. Darum springen Hunde auch gerne ins Wasser, um sich abzukühlen. Und man sollte ihnen immer genügend Wasser zum Trinken geben. Übrigens kühlen sich auch Vögel mit Hecheln ab, indem sie ihre Schnäbel weit öffnen. Wasservögel stehen auch gerne im Wasser, um ihre Beine kühl zu halten.

Kühl dank großer Ohren

Elefanten bleiben dank großer Ohren cool. Foto: EPA/Made Nagi

Elefanten kühlen sich über ihre großen Ohren ab. Wenn es heiß ist, sind die Ohren stärker durchblutet und geben mehr Körperwärme ab. Wenn sie mit ihren Ohren wacheln, funktioniert das Ganze noch besser. Auch Hasen kühlen sich über die Ohren ab. In heißen Gegenden gibt es daher Arten, die besonders große Ohren haben. Viele andere Wildtiere suchen während des Tages auch Schutz in Höhlen und kommen nur am Abend und in der Nacht heraus. Schwitzen wie ein Schwein? Dieser Spruch ist völlig falsch, denn Schweine können nicht schwitzen. Sie suhlen sich stattdessen im kühlen Schlamm. Ähnlich machen es auch Hirsche und Rehe. Reptilien halten Hitze besonders gut aus. Während Säugetiere ihre Körpertemperatur durch Schwitzen oder Hecheln selbst regeln, passiert das bei Reptilien über die Umgebung. Sie wärmen an der Sonne auf und kühlen in der Nacht ab. (Birgit Riegler, 22.5.2022)