Regina Wenig, Liliane Oser (Ill.), "Bauer Errfin und der Kongokäfer". € 11,30 / 88 Seiten. Moritz Verlag, Frankfurt 2022. Ab 7 Jahren Foto: Moritz

Es ist Montag, es ist Sommer, es ist heiß – der kleine Kongokäfer hat genug, er braucht Urlaub. Seine Eltern haben aber leider "Stresssssss!". Also packt er seinen Rucksack und reist allein. Zuerst in die Stadt Regen in Bayern, wo es tatsächlich regnet, dann weiter zu Bauer Errfin und Bäuerin Hulda. Beide freuen sich mächtig – auch über weitere Gäste. Am Dienstag kommt der kleine Kakadu. Am Mittwoch ist der schwarze Hengst dran. Als donnerstags der urlaubsreife Tiger kommt, regnet es einmal nicht in Regen! Immerhin: Bauer Errfin und die Hulda wissen, was Tiger gerne fressen. Auch wenn du noch nie in Bayern warst und eigentlich ans Meer willst: Wenn du diese verrückte Geschichte gelesen hast, wirst du unbedingt nach Regen wollen. Nicht nur, weil es schön kühl ist, sondern wegen der anderen Gäste.