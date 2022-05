Portugal: FC Porto

Der FC Porto hat sich am vorletzten Spieltag zum 30. Mal zum portugiesischen Meister gekrönt. Das Rennen in der Primeira Liga war knapp. Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao feierte nach einem 1:0 bei Rekordchampion Benfica Lissabon erst am vorletzten Spieltag den Titelgewinn. ÖFB-Legionär Valentino Lazaro war bei der Meisterfeier übrigens auch dabei, spielte bei den unterlegenen Gastgebern bis zur 73. Minute.

International lief es in der abgelaufenen Saison nicht so gut für Porto, in der Europa League war bereits im Achtelfinale gegen Olympique Lyon Schluss.

Torschützenkönig: Darwin Nunez (Uruguay, Benfica Lissabon), 26 Tore