Mitentscheidende Partie: Lask vs. Admira. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Abstiegskampf im Ticker: Vier Vereine müssen zittern, Fr. 19 Uhr

Wien – Ried, Hartberg, die Admira oder Altach – einer aus dem Quartett wird am Freitagabend den Gang in die 2. Liga antreten müssen. Vor der abschließenden Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga liegen die Vorarlberger (19 Punkte) zwar am Tabellenende, könnten sich mit einem Heimsieg über die WSG Tirol aber aus eigener Kraft retten. Hartberg (21) empfängt parallel die Rieder (21), die Admira (21) gastiert in Pasching beim LASK.

Die Linzer müssen ihrerseits noch um ihren Startplatz im Europacup-Play-off bangen. Die WSG Tirol hat diesen als Sieger der Qualifikationsgruppe bereits fix inne. Die Wattener haben im Halbfinale am kommenden Montag (19.00 Uhr) damit Heimrecht. Der Sieger trifft in Hin- und Rückspiel auf den Fünften der Meistergruppe. Also entweder auf Rapid oder den WAC.

Die Ausgangslage im Kampf gegen den Abstieg bzw. um den zweiten Platz im Europacup-Play-off vor der letzten Runde: